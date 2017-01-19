В Москве госпитализирован актер Борис Щербаков

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В Москве госпитализировали 67-летнего актера Бориса Щербакова. Врачи диагностировали у него ряд серьезных заболеваний. Теперь ему назначен курс длительной терапии.

Российского актера Бориса Щербакова госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Как сообщает Life, у него диагностирован ряд серьезных заболеваний после проведения обследования.

В настоящее время 67-летний артист находится в стационаре. Ему назначен курс длительной терапии. Сам Щербаков отметил, что скоро будет выписан.

Уроженец Ленинграда Борис Щербаков снялся в более чем 200 фильмах. В частности, он известен по ролям в кинолентах "Приказ номер один" и "С любимыми не расставайтесь". Кроме того, он играл в МХАТ имени Чехова.