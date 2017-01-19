Пожарные ликвидировали возгорание в столичной школе

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Возгорание площадью 3 квадратных метра произошло на первом этаже школы в районе Марьино. Отмечается, что из-за пожара была проведена эвакуация из здания 750 человек. Данных о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Пожарные ликвидировали пожар в школе в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по столице.

"Пожарными было ликвидировано возгорание площадью 3 квадратных метра на первом этаже московской школы. Она расположена по адресу Мячковский бульвар, дом 25", - говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, в этом здании находится школа №1357.

Отмечается, что сотрудники МЧС совместно с администрацией учебного заведения эвакуировали из здания 750 человек, из которых 650 детей. Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

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