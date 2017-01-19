Бард Новиков пообещал вернуть деньги пайщикам

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Бард Александр Новиков нашел инвестора для возмещения ущерба пайщикам жилого комплекса "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге.

Бард Александр Новиков заверил, что им будут возвращены потерянные средства пайщикам жилого комплекса "Бухта-Квинс". По его словам, он нашел инвестора, который готов выплатить пострадавшим деньги путем выкупа паев. Об этом сообщает "Русская планета".

"На сегодняшний день достигнуто соглашение и мной найден инвестор и застройщик, которые готовы вернуть деньги пайщикам "Бухта-Квинс" путем выкупа паев. Есть четыре потенциальных инвестора. Стоимость завершения проекта жилого комплекса - 1,5 миллиарда рублей", - сказал музыкант.

Александр Новиков обвиняется в крупном мошенничестве с деньгами пайщиков коттеджного поселка "Бухта-Квинс". Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 миллионов рублей.