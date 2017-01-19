Под Новосибирском обрушилось здание конного клуба

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В городе Бердске Новосибирской области произошло обрушение здания конного клуба. СМИ узнали, что в результате происшествия погибли два человека. Еще двое госпитализированы. Площадь обрушения составила 800 квадратных метров.

Два человека погибли в результате обрушения здания конного клуба в городе Бердске под Новосибирском. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе "Скорой помощи". Отмечается, что еще двое пострадавших госпитализированы.

Всего под обрушение попали семь человек. Четверо из них смогли выбраться из-под завалов самостоятельно. По данным ТАСС, среди пострадавших - двое детей. По другой информации, один из детей стал жертвой происшествия.

В службе технического надзора в Новосибирской области отметили, что площадь обрушения составила порядка 800 квадратных метров. Вероятной причиной произошедшего стало большое количество снега на крыше манежа. Конструкции могли не выдержать его тяжести и рухнули. "Особое внимание будет уделено изучению версии о возможном нарушении технологии строительства при возведении данных конструкций", - подчеркнул источник.