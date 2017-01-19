Москвичей предупредили о сильном ветре и метели

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В Москве в ближайшие часы ожидается метель и усиление ветра. В МЧС рекомендуют столичным водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходов спасатели просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В столице с 15:00 19 января до 06:00 20 января ожидается метель, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду. В отдельных районах города возможен гололед, передает ТАСС.

В МЧС сообщили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций. Из-за снегопада возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, автомобили парковать в гаражах или вдали от деревьев. Пешеходов сотрудники МЧС просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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