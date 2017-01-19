Переговоры по Сирии в Женеве возобновятся 8 февраля

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Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил о возобновлении переговоров по Сирии в Женеве 8 февраля. По его словам, несколько сирийских оппозиционных групп намерены посетить Москву для обсуждения формата участия в переговорах.

Переговоры по сирийскому урегулированию под эгидой ООН в Женеве возобновятся 8 февраля. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замминистра иностранных дел России Михаила Богданова.

"Мы готовимся им (представителям сирийской оппозиции) содействовать, их поощрять, но вопрос, кто и в каком формате будет участвовать в возобновляющихся 8 февраля женевских раундах, - это уже их задача", - сказал он.

Дипломат добавил, что представители ряда оппозиционных групп намерены посетить Москву, чтобы обсудить формат участия в женевских переговорах.

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