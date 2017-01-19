На месте крушения Ту-154 нашли бомбардировщик США
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Американский самолет семейства Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston времен Великой Отечественной войны обнаружен в море близ Сочи в ходе поисковой операции, которая была развернута после крушения самолета Ту-154. Один из двигателей двухмоторного самолета подняли со дна моря на поверхность в декабре 2016 года.
На дне Черного моря в районе, где проходит поисковая операция после крушения Ту-154, обнаружен американский бомбардировщик семейства Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston времен Великой Отечественной войны, передает "Интерфакс".
Один из двигателей двухмоторного самолета подняли со дна моря на поверхность в декабре 2016 года. Согласно предварительным данным, машина состояла на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка и упала в море при взлете с аэродрома Адлера в ноябре 1942 года. Эти бомбардировщики поставлялись СССР по программе ленд-лиза.
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