На месте крушения Ту-154 нашли бомбардировщик США

Теги: расследование сша сочи авиакатастрофа Происшествие

Американский самолет семейства Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston времен Великой Отечественной войны обнаружен в море близ Сочи в ходе поисковой операции, которая была развернута после крушения самолета Ту-154. Один из двигателей двухмоторного самолета подняли со дна моря на поверхность в декабре 2016 года.