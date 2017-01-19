МИД: команда Обамы до сих пор наносит удары по отношениям с Россией

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Уходящая администрация президента США Барака Обамы продолжает наносить удары по фундаменту отношений с Россией даже в последние часы пребывания у власти. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Администрация президента США Барака Обамы с 2014 года около 35 раз вводила санкции в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в "черных списках" Вашингтона находятся 172 россиянина и 350 юридических лиц, передает "Интерфакс".

"Для того, чтобы оправдать эту политику, этот подход, был придуман тезис об агрессивном поведении России, абсолютно не имеющий под собой никакой фактуры", - сказала она.

Также Захарова подчеркнула, что команда Обамы продолжает наносить удары по фундаменту отношений с Россией даже в последние часы пребывания у власти, информирует ТАСС. "Уходящая демократическая команда сознательно обрушила двусторонние связи до состояния времен холодной войны", - сказала дипломат.

В пятницу, 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Церемония начнется в полдень по местному времени (в 20:00 по московскому).

На прощальной пресс-конференции 18 января Барак Обама заявил, что санкции против России вводились из-за ее действий в отношении Украины. В связи с этим, он подчеркнул, что отмена ограничений возможна после прекращения этих действий.

Ограничительные меры в отношении Москвы были введены в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

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