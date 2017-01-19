СКР заочно предъявил обвинения двум украинским командирам

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны двум командирам подразделений вооруженных сил Украины. По данным следствия, они причастны к обстрелам населенных пунктов в Донецкой области в результате которых погибли мирные жители.

Следственный комитет России предъявил обвинения в использовании запрещенных средств и методов ведения войны двум украинским командирам. Об этом сообщила исполняющая обязанности официального представителя СКР Светлану Петренко.

По ее словам, 26 мая 2015 года был произведен артиллерийский обстрел жилых кварталов города Горловки, в результате которого погибли мирные граждане, в том числе дети. К атаке, по данным следствия, был причастен командир 1 артиллерийского дивизиона 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковник Виктор Юшко.

Петренко также напомнила, что 15 июня 2016 года в результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Красногоровка и Старомихайловка Донецкой области пострадали мирные граждане, был разрушен склад и ряд жилых домов. СКР установил причастность к обстрелу командира 46 отдельного батальона специального назначения 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковника Вячеслава Власенко. Также фигурантом дела стал командир бригады Василий Зубанич.

"Военнослужащим Юшко и Власенко следствием заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - сказала Петренко.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие фигуранты. По словам Петренко, Следственным комитетом собрано 5330 томов дела, содержащих доказательства преступлений украинских военных.

"Действующее законодательство позволяет нам расследовать указанные преступления и принимать решения по российскому законодательству. Но при необходимости мы готовы в любой момент передать эти материалы в международные судебные инстанции", - подчеркнула представитель СКР.

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