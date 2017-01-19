Объем хранения данных по "закону Яровой" могут сократить в 10 раз

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Силовым ведомствам предложили сократить в десять раз объем информации, которую надо хранить по "закону Яровой". Об этом на заседании экспертной группы правительства рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его мнению, это можно сделать за счет исключения из них видеофайлов, потокового видео, торрентов и другого контента.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что ведомству удалось договориться с силовиками о возможном снижении в десять раз объема трафика, который необходимо хранить согласно "пакету Яровой".

Как заявил Волин на заседании экспертной рабочей группы, которая рассматривает инициативу отмены антитеррористического пакета законопроектов, сократить объемы можно за счет избыточной информации.

"Речь идет о том, что к избыточной информации относятся интернет-видео, IP-TV, торренты и ряд других очень тяжелых для хранения информационных ресурсов", - цитирует его ТАСС.

Он добавил, что министерство также достигло договоренности о поэтапном увеличении срока хранения информации.

Согласно принятому "пакету Яровой", с 1 июля 2018 года операторов связи обяжут в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео.

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