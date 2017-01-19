В Бразилии погибла исполнительница хита "Ламбада"

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В Рио-де-Жанейро погибла певица Лоалва Браз, исполнившая хит "Ламбада". Обгоревшее тело 63-летней артистки нашли в ее автомобиле.

В Бразилии на 64-м году жизни скончалась певица Лоалва Браз. Тело исполнительницы обнаружено в населенном пункте Сакуарема (штат Рио-де-Жанейро). По данным местных СМИ, сильно обгоревший труп лежал в машине Браз.

Полиция предполагает, что певицу убили. Незадолго до гибели Лоалвы в ее доме были замечены двое неизвестных, передает ТАСС.

Бразильская певица Лоалва Браз всемирную известность получила после того, как в 1989 году группа Kaoma, в которой она пела, записал песню "Ламбада". Композиция сразу заняла первые строчки в хит-парадах многих стран.