После обрушения крыши в Бердске возбудили уголовное дело

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В здании конного клуба, в котором обрушилась крыша, находились шесть человек - двое взрослых и четверо несовершеннолетних. По данным СКР, в результате ЧП погибли два человека, еще двое подростков доставлены в больницу. По факту обрушения крыши возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши конного клуба в Бердске.

Как сообщили в региональном СК, дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Обрушение крыши конного клуба в Бердске произошло в четверг. Погибли два человека, двое подростков получили ранения. Всего, по данным полиции, в здании находились шесть человек - двое взрослых и четверо несовершеннолетних.

По предварительным данным, крыша обрушилась под тяжестью снега.