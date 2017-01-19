Горбачева вызвали на допрос в литовский суд

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Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву вручили повестку из литовского суда. Его намерены допросить в рамках дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе. Тогда советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, в ходе операции 14 человек погибли и около 500 получили ранения.

Вильнюсский окружной суд вызвал на допрос экс-президента СССР Михаила Горбачева в качестве свидетеля по делу о событиях в январе 1991 года, передает ТАСС.

Повестка была вручена в декабре 2016 года. Литовский суд отправил уведомление по почте и получил подтверждение того, что адресат получил извещение. Еще одну повестку ему направили по каналам министерства юстиции республики, третью - по электронной почте. В суде отметили, что готовы допросить Горбачева в режиме видеоконференции.

Январские события - столкновения в Вильнюсе и других городах в период с 11 по 13 января 1991 года, которые происходили менее чем через год после провозглашения выхода Литвы из состава СССР. В результате трагедии 14 человек погибли, 500 пострадали.

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