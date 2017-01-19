Песков сообщил о подготовке визита Путина в Венгрию

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В Кремле подтвердили планы президента Владимира Путина посетить Венгрию. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в настоящее время поездка готовится. Ранее венгерские СМИ сообщили, что Путин намерен посетить Венгрию 2 февраля.

Президент России Владимир Путин планирует посетить Венгрию в феврале. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Да. Такой визит готовится", - сказал он.

Ранее венгерское агентство MTI со ссылкой на руководителя аппарата главы правительства Венгрии Яноша Лазара сообщило, что визит Путина запланирован на 2 февраля. По его словам, на следующей неделе для подготовки приезда российского президента Москву посетит глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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