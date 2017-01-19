Собянин пообещал изъятым детям в Зеленограде новую семью и квартиру

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Изъятым из приемной семьи детям подберут новых родителей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дети, изъятые органами опеки в Зеленограде, не вернуться к прежним приемным родителям, договор с ними будет расторгнут. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, детям требуется реабилитация.

"Мы обязательно подыщем хорошую приемную семью для детей из Зеленограда. При необходимости выделим им соответствующую квартиру", - написал Сергей Собянин в Twitter.

Органы опеки 13 января изъяли из приемной семьи, проживающей в Зеленограде, 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из малышей. Между тем приемная мать подала иск к органам опеки и полицейским, в котором требует признать их действия незаконными, а детей вернуть в семью.