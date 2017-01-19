17:51, 19 января 2017

Путин обсудил с Совбезом Украину и Сирию

Теги:  Политика  сирия  путин  украина  совбез

Вопросы подготовки к переговорам по Сирии в Астане и украинский конфликт обсуждались в четверг на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин в четверг провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждались подготовка к переговорам по сирийскому урегулированию в Астане и урегулирование украинского конфликта.

"В связи с состоявшимся накануне телефонным разговором президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом обсуждался ход реализации минских договоренностей с акцентом на неудовлетворительность темпов выполнения Киевом соответствующих положений документа", - приводит слова Пескова агентство ТАСС.

Он добавил, что также обсуждались внутрироссийские вопросы.

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