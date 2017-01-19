Украина завершила проведение инспекции в Ростовской области

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Украинская группа вместе с представителями Дании и Канады провела инспекцию в Ростовской области. Как рассказали в Минобороны России, инспекторы не наблюдали военной активности, подлежащей предварительному уведомлению. В то же время руководитель инспекционной группы отказался сообщить о своих выводах по итогам проверки.

Украина завершила проведение инспекции на территории Ростовской области. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на начальника российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В период с 16 по 19 января 2017 года в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа",- сказал он.

По его словам, все пожелания группы по посещению различных территорий были выполнены. Осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

"Инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны "Кадамовский" и "Кузьминский", железнодорожные станции погрузки и выгрузки "Матвеев Курган" и "Хапры". Кроме того, инспекторы получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции",- сказал Рыжков.

Он отметил, что инспекторы не наблюдали на указанных территориях "военной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению". При этом, по его словам, руководитель украинской группы по завершении инспекции отказался сообщить российским сопровождающим о своих выводах по итогам работы.

"Хочется надеяться, что на этот раз украинская сторона откажется от игнорирования реальных итогов инспекции и выдвижения надуманных обвинений в адрес российской стороны", - отметил Рыжков.

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