Спасатели не надеются найти выживших в заваленном лавиной отеле

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Число погибших при сходе лавины в центральной Италии может достичь 30. Именно столько людей находилось накануне вечером в горном отеле Rigopiano di Farindola в области Абруццо. Спасательные работы затрудняет непрекращающийся несколько суток снегопад, проехать по дорогам нельзя.

Битое стекло, ветки деревьев и очень много снега - кадры сняли спасатели внутри отеля, который погребла под собой лавина. Людей не видно. В момент трагедии в здании находились 30 человек, в том числе дети. Все постояльцы уже собирались уезжать. Они ждали только снегоуборочную машину, которая должна была расчистить дорогу. Двое туристов всего за несколько минут до схода лавины вышли на улицу, чтобы прогреть свои автомобили. Пока еще работала связь, мужчины успели позвать на помощь, передает "ТВ Центр".

Отель расположен в горах на высоте 1200 метров над уровнем моря, и спасателям не сразу удалось туда добраться. Из-за сильного снегопада колонна техники застряла в 6 километрах от места трагедии. Поисковой команде пришлось оставить машины и идти дальше на лыжах. А потом вручную разбирать завалы, чтобы пробиться внутрь. Следом за спасателями к заваленному снегом отелю стали подъезжать родственники людей, оказавшихся в ловушке. Надежда на то, что все они живы, ещё оставалась.

Сейчас из-под снега виден только четвёртый этаж отеля и крыша. Высота снежного покрова превышает 3 метра. Пока никаких звуков или сигналов из-под завалов не слышно. Спасатели извлекли из-под завалов пока только четыре тела, сообщает La Stampa. При этом спасатели говорят, что нет никаких признаков, что в результате схода лавины кто-то выжил.

Причиной трагедии стали сложные погодные условия. В Центральной Италии уже несколько суток не прекращаются сильнейшие снегопады. В горах скопилось колоссальное для региона количество снега. А землетрясение спровоцировало сход лавины. Подземные толчки ощущались во многих районах Италии. Без света остались сотни тысяч людей. Серьёзно пострадали сотни жилых построек. Власти организовали центры временного размещения.

Власти страны делают всё возможное для скорейшей ликвидации последствий землетрясения и сильных снегопадов. Зону бедствия патрулируют вертолёты спецслужб. Свою помощь итальянским спасателям предложили и в российском МЧС. В частности, ведомство готово отправить мобильный диагностический комплекс "Струна" для определения степени повреждения зданий после землетрясения.

Оксана Фомичева, Елизавета Родина. "ТВ Центр".