Появилось видео с места обрушения многоэтажного дома в Тегеране

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По меньшей мере 30 пожарных погибли в результате обрушения в центре Тегерана многоэтажного здания торгового центра. Власти страны, тем временем, считают сообщения о гибели людей преждевременными.

В Тегеране спасатели и армейския подразделения в надежде найти выживших разбирают завалы на месте рухнувшего 17-этажного торгового комплекса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Под обломками могут находиться, по разным данным, от 20 до ста человек. Большинство из них - это пожарные, которые тушили возгорание, когда обрушились перекрытия. О жертвах пока также поступает противоречивая информация. СМИ сообщают, что погибли по меньшей мере 30 человек, еще 75 госпитализированы с травмами, однако официальные источники пока этого не подтверждают. Район полностью оцеплен. Людей из соседних зданий, в том числе посольств иностранных государств, эвакуировали.