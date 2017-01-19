Facebook разрешил Russia Today публиковать посты с видео

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В Роскомнадзоре пообещали найти способ воздействия на американские масс-медиа и социальные сети в случае, если давление на российский телеканал Russia Today усилится. Речь о скандале с блокировкой в Facebook страницы англоязычной версии RT. Аккаунту российского СМИ ограничили возможность публиковать сообщения, которые содержат ссылки, изображения и любой видеоконтент.

Редакцию Russia Today руководство Facebook поставило, что называется, перед фактом — "начиная с этого момента (а ограничили работу англоязычной страницы RT в четверг утром), вы не можете публиковать ничего, кроме текстовых сообщений". Обсудить проблему даже не дали шанса, отмечает "ТВ Центр".

"В настоящее время мы не можем публиковать посты и делиться чужими ссылками на своей странице в Facebook. Блокировка, как нам сообщили, продлится до 22:25 субботы по Москве. Нам очень нужна ваша поддержка, мы работаем над проблемой с командой Facebook. А пока вы можете читать статьи RT на нашей странице в Twitter at @rt_com и идти в ногу со временем", - сообщил телеканал.

Блокировка произошла в тот момент, когда на странице RT шла трансляция пресс-конференции Барака Обамы. Вело её агентство Associated Press, с которым у Russia Today контракт. Но в уведомлении от администрации соцсети было сказано, что права на трансляцию могут принадлежать не информагентству, а проекту "Настоящее время". Это - американское СМИ, которое занимается иновещанием на русском языке. Запустили его два года назад с формулировкой для "противостояния российской дезинформации".

"Что такое страница "Настоящее время"? Это - проект "Радио Свобода". Которое, как известно, финансируется Госдепом США. Пресс-конференция транслировалась всеми крупными западными СМИ. Однако заблокированной оказалась только страница RT. Уведомление о нарушении прав на трансляцию выглядит очень странным. Трансляция велась агентством Associated Press, мы являемся клиентом этого агентства. И в описании к трансляции никаких ограничений не содержалось", - возмущается заместитель главного редактора Russia Today.

"Нет оснований с нашей стороны для того, чтобы RT не мог свободно передавать наш сигнал на своей странице в Facebook. Агентство не могло физически ограничить трансляцию", - заявили в Associated Press.

"Настоящее время" тоже официально опровергло свою причастность к инциденту. То есть, американская соцсеть ограничила RT доступ к аккаунту без каких-либо оснований. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что не удивлена.

"YouTube интересуется, не работают ли у нас люди из санкционного списка. Это война", - также написала она на своей странице в Twitter.

Вдруг, без объяснения причин. В письме YouTube отмечается, что подтверждение должно быть предоставлено на официальном бланке, с печатями и подписями. Сегодня же о внезапном прекращении сотрудничества с RT объявил Dataminr, приложение для сбора информации из Twitter. Правда, в этом случае можно сделать предположение. Полгода назад ЦРУ инициировало скандал, когда Twitter отказал разведчикам в доступе к системе Dataminr. Разведчики тогда были возмущены, "у Кремлёвской пропаганды доступ есть, а у нас нет"! Не исключено, что это - эхо майской истории. К слову, Facebook даже после всех опровержений, блокировку не снял.

"Мы сталкиваемся с попыткой "по техническим причинам" блокировки не только телеканала RT, но и других российских медиа-ресурсов регулярно. Используются все методы: от цензурирования вообще без объяснений причин, до надуманных причин, закрывается трансляция телевизионного сигнала, запугиваются корреспонденты исками. Налицо есть блокировка конкурентных преимуществ, которые есть у канала Russia today", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пока будут разбираться, кто ошибся и ошибся ли, телеканал, например, не сможет транслировать инаугурацию Дональда Трампа. Ведь блокировка продлится до вечера субботы. Но администраторы страницы нашли выход: подписчики смогут увидеть ее на странице RT America.

По данным на 19:40, Facebook разрешил RT публикацию в соцсети мультимедийных сообщений Об этом сообщает официальный сайт телеканала.

Евгения Карих, Дмитрий Иванов, Юлия Олейник, "ТВ Центр".