Обрушившийся в Бердске конный клуб был построен самовольно

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Прокуратура Новосибирской области выяснила, что обрушившийся конный манеж в Бердске арендует индивидуальный предприниматель, а само здание было построено самовольно. В ведомстве, как и в СКР, считают, что крыша клуба не выдержала значительный снежный покров. В результате происшествия двое погибли и трое пострадали.

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку в связи с обрушением крыши конного манежа "Аллюр" в Бердске, передает "Интерфакс".

Как выяснилось, клуб был построен самовольно, а арендует здание индивидуальный предприниматель. В ведомстве считают, что крыша клуба не выдержала значительный снежный покров.

По последней информации, в результате происшествия погибло два человека, в том числе 46-летний тренер и 15-летняя воспитанница. В числе пострадавших - двое несовершеннолетних 2000 года рождения и 41-летняя женщина. Второй тренер и ребенок не пострадали.

Ранее инцидентом в Бердске заинтересовались в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

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