В Петербурге показали эмблему города-организатора Евро-2020

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Дворцовый мост Санкт-Петербурга стал логотипом города-организатора чемпионата Европы по футболу 2020 года.

В Санкт-Петербурге представили эмблему города как организатора чемпионата Европы по футболу 2020 года. Он пройдет на стадионах 12 стран континента, отмечает "ТВ Центр".

Турнир состоится в год 60-летия розыгрыша первого Кубка Европы, который завоевала сборная Советского Союза. Россия, как его правопреемник, вошла в число стран-хозяек. Санкт-Петербург получил право провести матчи группового турнира и одного из четвертьфиналов.

За основу бренда Евро-2020 взят мост - символ единства. На эмблеме Санкт-Петербурга изображен знаменитый Дворцовый мост. В Северной столице России специально для проведения матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира построен новый стадион на 68 тысяч мест.