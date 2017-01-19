Порошенко: Россия ведет кибервойну со всем миром

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Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в объявлении кибервойны всему миру. По его словам, этому есть множество доказательств. Порошенко заявил, что эта война несет глобальную опасность, и весь мир должен объединиться для борьбы с ней.

Россия объявила кибервойну всему миру. Об этом заявил агентству Reuters президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Давосского экономического форума.

"Идет глобальная кибервойна России против всего мира, и существует множество доказательств этому. Это глобальная угроза, и мир должен объединиться для борьбы с ней", - сказал он.

По данным агентства, украинская компания Укрэнерго заявила, что отключение электричества 17-18 декабря 2016 года в Киеве произошло из-за кибератаки. В компании не уточнили, кто именно стоит за инцидентом, однако украинские спецслужбы обвинили в атаке российских хакеров.

"Также как российская пропаганда является элементом гибридной войны, кибервойна является элементом российской гибридной войны, независимо от того, происходит это в Германии или США", - заявил Порошенко.

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