Мужчина открыл стрельбу на востоке Москвы и ранил двоих полицейских

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Неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским на востоке Москвы. По предварительным данным, он ранил двоих сотрудников правопорядка. Инцидент произошел на Зеленом проспекте. В настоящий момент ведется розыск преступника.

Двое полицейских, проводивших задержание преступника на востоке Москвы, получили огнестрельные ранения. В настоящий момент они госпитализированы, передает АГН "Москва".

По предварительным данным, в совершении нападения на правоохранителей подозревают 34-летнего мужчину. Инцидент произошел на Зеленом проспекте в столице. Злоумышленник ранил полицейских, воспользовавшись травматическим оружием, после этого он скрылся.

Как узнал РЕН ТВ, полиция ищет Константина Гурченко. Именно его подозревают в расстреле полицейских. По данным телеканала, мужчина открыл огонь во время задержания. Гурченко дал отпор полицейским у себя дома после того, как туда нагрянули сотрудники правопорядка.

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