Прощальное письмо Обамы соотечественникам

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Действующий президент США Барак Обама написал финальное письмо с благодарностью соотечественникам, перед тем как передать офис следующему главе государства. Это письмо было разослано по e-mail всем из адресной книги Белого дома. TVC.ru публикует перевод послания американского президента.

Мои соотечественники американцы,

Для действующего президента это давняя традиция - оставлять в Овальном кабинете прощальное письмо для избранного преемника. Это послание предназначено для того, чтобы поделиться тем, что мы знаем, чему мы научились, и той небольшой мудростью, которая может помочь нашему преемнику нести ту огромную ответственность, которую подразумевает высочайший кабинет в нашей стране, и руководство свободным миром.

Однако перед тем, как я оставлю свое письмо 45-му президенту, я хотел бы выразить последнюю благодарность за честь служить вашим 44-м президентом. Потому что все, что я вынес за время своего пребывания на посту, я узнал от вас. Вы сделали меня лучше в качестве президента, и сделали лучше как человека.

В течение этих восьми лет вы были источником добра, стойкости и надежды, из которого я черпал силы. Я видел, как соседи и сообщества заботятся друг о друге во время худшего экономического кризиса в нашей жизни. Вместе с безутешными семьями, потерявшими близких в Чарльстонской церкви, я оплакивал погибших. Эти люди хотели знать, что произошло, я искал для них утешения.

Я набирался мужества от надежд молодых выпускников и наших новоиспеченных офицеров. Я видел, как наши ученые помогали парализованному человеку вновь обрести чувство осязания, и как раненые офицеры, однажды посланные на смерть, вновь возвращались в строй. Я видел американцев, чьи жизни были спасены, благодаря тому, что они наконец получили доступ к медицинской помощи, и семьи, чьи жизни изменились, потому что их браки были приравнены к нашим. Я видел маленьких детей, напомнивших нам своими действиями, своей щедростью о наших обязательствах заботиться о беженцах, или работать ради мира, и, прежде всего, приглядывать друг за другом.

Я видел вас, американский народ, во всей вашей порядочности, решимости, благодушии и доброте. И в ваших ежедневных действиях как граждан я видел, как разворачивается наше будущее.

Каждый из нас, независимо от партии, должен отдаться работе – самой радостной работе – быть гражданином. Не только во время выборов, или когда на карту поставлены наши собственные узкие интересы, но на всю свою жизнь.

Я буду рядом с вами на каждом отрезке пути.

И когда покажется, что кривая прогресса замедлилась, помните: Америка – это не проект кого-то одного. Самым мощным словом в нашей демократии является слово "Мы". "Мы - народ". "Мы преодолеем".

Да, мы можем.

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