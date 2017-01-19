20:14, 19 января 2017

Криминального авторитета задержали в Москве со свертком наркотика. Видео

Теги:  наркотики  криминал  задержание  Происшествие  москва  росгвардия

Сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего криминального авторитета Ахмеда Сутулого со свертком наркотика растительного происхождения. Операция, которую провели в одном из столичных ресторанов, попала на видео. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков".

Криминального авторитета Ахмеда Сутулого задержали в Москве со свертком наркотика растительного происхождения. Кадры оперативной съемки опубликовала пресс-служба МВД России.

Задержание 44-летнего мужчины провели в одном из ресторанов в центре столицы. Силовую поддержку управлению уголовного розыска МВД оказали сотрудники СОБР "Рысь" Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков". В настоящий момент сотрудники правопорядка устанавливают причастность задержанного к ранее совершенным преступлениям.

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