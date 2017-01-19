Криминального авторитета задержали в Москве со свертком наркотика. Видео

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Сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего криминального авторитета Ахмеда Сутулого со свертком наркотика растительного происхождения. Операция, которую провели в одном из столичных ресторанов, попала на видео. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков".