Криминального авторитета задержали в Москве со свертком наркотика. Видео
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Сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего криминального авторитета Ахмеда Сутулого со свертком наркотика растительного происхождения. Операция, которую провели в одном из столичных ресторанов, попала на видео. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков".
Криминального авторитета Ахмеда Сутулого задержали в Москве со свертком наркотика растительного происхождения. Кадры оперативной съемки опубликовала пресс-служба МВД России.
Задержание 44-летнего мужчины провели в одном из ресторанов в центре столицы. Силовую поддержку управлению уголовного розыска МВД оказали сотрудники СОБР "Рысь" Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков". В настоящий момент сотрудники правопорядка устанавливают причастность задержанного к ранее совершенным преступлениям.
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