Российская армия получит гиперзвуковое оружие

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В Минобороны пообещали научно-техническую революцию в армии. Как рассказал замминистра обороны России Юрий Борисов, военные в скором времени получат гиперзвуковое оружие. Кроме этого, серьезный прорыв ожидается в области лазерного и электромагнитного оружия.

Российская армия стоит на рубеже научно-технической революции. Об этом агентству ТАСС рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов.

По его словам, "на подходе" гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления. Сотрудник Минобороны пояснил, что эти системы работают в совершенно "другой среде, в плазме".

Минобороны также ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия. По словам Борисова, необходимо сделать резкое усилие для восполнения фундаментального базиса, на котором военная наука сможет создавать принципиально новые образцы вооружения.

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