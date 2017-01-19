CNN "убил" Трампа за день до инаугурации и нашел ему замену

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Американский телеканал CNN в своем эфире показал гипотетический сценарий убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. Журналисты выяснили, как будет передаваться власть в стране в случае гибели или недееспособности высших должностных лиц.

Американский телеканал CNN выяснил, как будет передаваться власть в стране в случае убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. Журналисты рассмотрели сценарий покушения на высших лиц государства.

Как сообщил телеканал, по конституции США в случае смерти или недееспособности главы государства и вице-президента, власть передается спикеру палаты представителей. В случае его гибели, пост президента достается временному президенту Сената. Далее полномочия передаются министрам, начиная с госсекретаря. Однако, как отметили журналисты, на момент инаугурации кабинет министров уже сложит свои полномочия. Новое же правительство, напротив, еще не вступит в должности.

Таким образом, при самом худшем сценарии управление страной возьмет на себя так называемый "назначенный выжить" - один из министров, к которому переходят полномочия президента в случае форс-мажора. Он не присутствует на инаугурации и на время церемонии находится под охраной в отдаленном месте. Таким образом, по данным тележурналистов, при самом печальном исходе управление государством возьмет на себя человек из кабинета Обамы.

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