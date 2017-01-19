22:00, 19 января 2017

CNN "убил" Трампа за день до инаугурации и нашел ему замену

Теги:  Политика  сша  президент  покушение  телекомпания

Американский телеканал CNN в своем эфире показал гипотетический сценарий убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. Журналисты выяснили, как будет передаваться власть в стране в случае гибели или недееспособности высших должностных лиц.

Американский телеканал CNN выяснил, как будет передаваться власть в стране в случае убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. Журналисты рассмотрели сценарий покушения на высших лиц государства.

Как сообщил телеканал, по конституции США в случае смерти или недееспособности главы государства и вице-президента, власть передается спикеру палаты представителей. В случае его гибели, пост президента достается временному президенту Сената. Далее полномочия передаются министрам, начиная с госсекретаря. Однако, как отметили журналисты, на момент инаугурации кабинет министров уже сложит свои полномочия. Новое же правительство, напротив, еще не вступит в должности.

Таким образом, при самом худшем сценарии управление страной возьмет на себя так называемый "назначенный выжить" - один из министров, к которому переходят полномочия президента в случае форс-мажора. Он не присутствует на инаугурации и на время церемонии находится под охраной в отдаленном месте. Таким образом, по данным тележурналистов, при самом печальном исходе управление государством возьмет на себя человек из кабинета Обамы.

Читайте также:

Маккейн призвал Трампа в отношениях с Россией вернуться к принципу Рейгана

Порошенко решил встретиться с Трампом в феврале

Трамп показал, как писал речь к инаугурации

  • Отдай свой голос

    10:00

    Голосование. США и Россия будут вместе воевать с ИГ?

  • Военные Сенегала

    21:58 В мире

    Сенегал ввел войска на территорию Гамбии

  • Программист Станислав Лисов

    22:18 В мире

    Задержанному в Испании программисту Лисову грозит 35 лет тюрьмы

  • Минобороны РФ

    21:23 Армия

    Российская армия получит гиперзвуковое оружие

  • Наручники на руках задержанного

    20:14 Происшествие

    Криминального авторитета задержали в Москве со свертком наркотика. Видео

  • Новости партнёров

Другие новости

В других СМИ