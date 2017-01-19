22:18, 19 января 2017

Задержанному в Испании программисту Лисову грозит 35 лет тюрьмы

Теги:  В мире  сша  испания  задержание  экстрадиция

Задержанному в Испании программисту Станиславу Лисову может грозить до 35 лет лишения свободы, если власти королевства примут решение о его экстрадиции в США. Об этом сообщила супруга россиянина Дарья Лисова.

Москва не допустит ущемления прав и интересов наших граждан, если они не совершали противоправных действий. Так в Кремле отреагировали на задержание россиянина в аэропорту испанской Барселоны, передает "ТВ Центр".

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в уведомлении от испанских властей, сказано, что "Станислав Лисов объявлен США в международный розыск за участие в преступной группе, созданной для совершения мошенничества с использованием электронных средств и компьютерных технологий".

В момент инцидента в аэропорту вместе с Лисовым была его супруга. По ее словам, семья проводила в стране отпуск. В Национальной судебной коллегии Испании сообщили, что задержанный 13 января программист из Таганрога в тот же день был отправлен в суд Барселоны, который арестовал подозреваемого без права освобождения под залог. Она также рассказала агентству ТАСС, что Лисову может грозить до 35 лет тюрьмы в США.

Дальнейшую судьбу нашего соотечественника должен определить суд в Мадриде, который рассмотрит вопрос об экстрадиции Лисова по запросу США.

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