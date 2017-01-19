Сенегал ввел войска на территорию Гамбии

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Сенегальская армия вошла на территорию Гамбии. Таким образом власти страны намерены обеспечить законную передачу власти в этой стране избранному президенту.

Военные Сенегала вошли на территорию Гамбии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя сенегальских ВС полковника Абду Ндиайе. По его словам, армия страны будет обеспечивать передачу власти избранному президенту Адаме Барроу.

Ранее в четверг о намерении ввести войска в Гамбию заявили власти Нигерии. Нигерийские военные заявили, что подразделения армии будут использованы для защиты населения этой африканской страны и поддержания мира и безопасности в регионе.

Также в четверг Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку передачи власти избранному президенту страны Адаме Барроу. За документ проголосовали все 15 государств - членов СБ, в том числе Россия.

Выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Адама Барроу набрал 45,5% голосов избирателей. Действующий глава государства Яйя Джамме сначала признал свое поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование.