Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

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Высокий суд Лондона рассмотрел дело о долге Украины перед Россией и удалился на вынесение решения. Как пояснили представители сторон судебного разбирательства, на это могут потребоваться месяцы.

В Лондоне завершились слушания по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судья взял время на вынесение решения, передает ТАСС. Представители судебного разбирательства заявили агентству, что на это "могут потребоваться месяцы".

В феврале 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Украины долга – три миллиарда долларов плюс проценты – после того, как кабмин Украины ввел мораторий на его выплату.

Арсений Яценюк, занимавший в то время пост украинского премьер-министра, мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Незадолго до этого совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным.

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