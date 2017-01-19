Медведев обвинил администрацию Обамы в разрушении отношений с Россией

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Дмитрий Медведев подвел итоги работы администрации Барака Обамы в США. По его словам, за восемь лет Москва и Вашингтон совместно решили ряд международных вопросов, однако к концу второго срока Обамы отношения двух стран полностью деградировали.

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что администрация Барака Обамы разрушила отношения США и России. Об этом премьер написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории", - говорится в сообщении.

Медведев отметил, что пока неизвестно как будут строиться отношения России с новой американской администрацией. Однако премьер выразил надежду на разумный подход, и заявил о готовности российской стороны сделать все возможное, чтобы отношения двух стран изменились к лучшему.

Российский премьер отметил, что за восемь лет правления Обамы в отношениях России и США были продуктивные моменты: договор о сокращении ядерных вооружений, соглашение по иранской ядерной программе, ликвидация химоружия в Сирии. Однако, по словам Медведева, отношения деградировали в конце второго срока правления 44-го президента США. По мнению премьера, Соединенные Штаты оказались недальновидны в отношениях с Россией.

"От отношений США и России, без преувеличения, зависит судьба важнейших международных инициатив. Зачастую нам может что-то нравиться или не нравиться в политике наших ключевых партнеров, но мы обязаны помнить об общей ответственности. А вот этого-то администрации Обамы не хватило", - написал он.

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