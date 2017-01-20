В Химках во время ограбления застрелили инкассатора

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В подмосковных Химках неизвестные напали на инкассаторов. Инцидент произошел у торгового центра на Ленинградском шоссе. В результате нападения погиб один человек.

В подмосковных Химках полиция разыскивает преступников, совершивших вооруженное нападение на инкассаторов. Один из сотрудников фирмы, отвечавшей за перевозку денег, был убит, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошел около трех часов ночи на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, грабители напали на машину около крупного торгового центра. Очевидцы рассказывают, что один из преступников открыл огонь по автомобилю, пуля попала инкассатору в голову, он скончался на месте.

Злоумышленникам удалось похитить деньги, сумма - уточняется. На месте ЧП работает следственная группа.

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