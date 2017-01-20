Голливудские звезды вышли на митинг против Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп побывал на концерте у мемориала Линкольна, во время которого он пообещал, что сограждан ждут изменения и отметил, что они должны сделать Америку снова великой. Продолжаются и протесты – так, в Нью-Йорке на митинг против Трампа собрались несколько тысяч человек, среди которых были известные актеры и мэр города.

В Нью-Йорке прошел массовый митинг против избрания республиканца Дональда Трампа президентом США. В нем приняли участие тысячи человек, среди которых были голливудские актеры и режиссеры. В частности, на митинг вышли Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур.

Де Ниро назвал Трампа "плохим примером для этой страны". Со своей стороны Болдуин раскритиковал команду избранного президента США. "Эти люди являются просто бесчестьем, но надежда все-таки есть. Трамп и Пенс (избранный вице-президент) рассчитывают, что вы поддадитесь, однако отличительной чертой нью-йоркцев является то, что они не сдаются и не прогибаются", - приводит слова актера ТАСС.

В пятницу на Капитолийском холме, у здания американского Конгресса, состоится инаугурация 45-го президента США. Торжественные мероприятия в связи с присягой уже начались и будут идти в Вашингтоне несколько дней.

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