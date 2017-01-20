Автомобиль въехал в толпу людей в Мельбурне

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В Австралии водитель легковушки наехал на толпу прохожих. В результате происшествия погибли три человека, еще 20 пострадали. Кроме того, во время управления машиной он открыл стрельбу. Полиция Мельбурна пока не считает этот инцидент терактом.

Неизвестный на автомобиле совершил наезд на толпу людей в центре Мельбурна, в результате чего погибли три человека и еще 20 пострадали. Отмечается, что преступник был задержан местной полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 9News Melbourne.

Злоумышленник управлял красным легковым автомобилем и в то же время вел огонь. По данным правоохранительных органов, он намеренно ехал по проезжей части и сбивал людей. Во время задержания преступник начать стрелять по сотрудникам полиции.

В настоящее время оцеплена одна из центральных улиц Мельбурна. Правоохранительные органы пока не называют это происшествие терактом.

В прошлом году в мире произошло сразу несколько резонансных наездов на людей. В частности, в июле фура наехала на прохожих во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Тогда погибли 86 человек, более 300 пострадали. Позже в декабре грузовик в Берлине совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами атаки стали 12 человек, 48 были ранены.