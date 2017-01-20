Песков рассказал о ежедневных кибератаках Запада на Россию

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На Россию ежедневно происходят тысячи кибератак со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, некоторые из них ведутся с территории США, а также с территории Германии и Великобритании. При этом, в Кремле не считают, что правительства этих стран причастны к нападениям.

Россия ежедневно подвергается сотням кибератак со стороны Запада. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков телеканалу BBC.

По словам представителя Кремля, некоторые из этих атак ведутся с территории США, а также с территории Германии и Великобритании.

"Мы думаем, что это не имеет никакого отношения к правительствам (этих стран, - прим. ред.), хотя мы также располагаем свидетельствами того, что за некоторыми очень агрессивными нападениями на наши банки и наш официальный веб-сайт стоят некоторые иностранные спецслужбы", - приводит его слова ТАСС.

Также Песков вновь отверг обвинения в якобы организованных Москвой кибератаках на западные страны. "Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стоят за этими нападениями, если они, конечно, в самом деле были", - сказал он.

США обвинили Россию в кибератаках на серверы Демократической партии и электронную почту начальника предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты в ходе президентской кампании. В свою очередь, в Кремле неоднократно заявляли, что эти обвинения безосновательны.

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