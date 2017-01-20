Таратута: Трамп и Путин смогут поладить

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Почему сторонники прежней администрации пытаются втянуть нового президента в скандалы? Легко ли будет найти общий язык столь разным по характеру людям, как Дональд Трамп и Владимир Путин? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал журналист Михаил Таратута.

Грядущая в США смена власти стала главной темой программы "События. 25-й час". Журналист Михаил Таратута, долгие годы работавший в Соединённых Штатах, ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

- Трампа хотят запустить по определенной колее – движение по той политической траектории, которая существует. Потому что отклонения всех очень настораживают – в США и за рубежом. Обама говорил, что поражение Клинтон будет для него личным оскорблением. В общем, он получил это оскорбление. И я думаю, что для него тоже важно, что Трамп попытается отменить многое из того, чем он гордится. Все хотят оставить след в истории.

Я так понимаю, что Обама возглавит движение к следующим выборам. И подготовка начинается уже сейчас. Параллельно против Трампа ведется война, которую объявили демократы, американские прогрессисты-либералы всех мастей, включая феминисток, ЛГБТ. Но самое сложное будет для Трампа – действия со стороны бюрократии и прессы.

Россия стала фактором в политических играх. Началось все это в предвыборный период. Но это же невиданная ситуация, когда руководители спецслужб приходят к Трампу и говорят: господин избранный президент, вы знаете, русские вмешались на вашей стороне и помогли вам выиграть. Разыгрывается очень серьезная драма, поскольку нельзя было так портить отношения со спецслужбами, как бы по-хамски себя они не вели. И в результате они могут тоже очень серьезно ему мешать в работе.

Я думаю, что Трамп и Путин смогут поладить. Пока дело не дойдет до Китая или Ирана. И вот здесь, мне кажется, будет проверка возможного нашего партнерства. Все-таки это те страны, с которыми у нас особые отношения.

Программа "События. 25-й час"