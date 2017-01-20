В МЭР разработали проект укрупнения регионов

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В МЭР разработали Стратегию пространственного развития России до 2030 года. Она предполагает укрупнение регионов в целях борьбы с экономическим неравенством "геостратегически важных территорий".

В пятницу в Суздале представители Минэкономразвития обсудят с экспертами проект Стратегии пространственного развития России до 2030 года. Основной упор будет сделан на укрупнении "геостратегически важных территорий". Это Дальний Восток, российская Арктическая зона, СКФО, Калининградская область, Крым и Севастополь, пишет газета "Известия".

По мнению аналитиков МЭР, развитие регионов идет несоразмерно. Так, за последние годы по большинству показателей экономической деятельности было зафиксировано "увеличение доли западных регионов за счет снижения доли восточных".

Кроме того, авторы документа называют внешние и внутренние вызовы пространственному развитию России. Говоря о внешних вызовах, они имеют ввиду завершение очередного цикла развития мировой экономики, а также переход к новому технологическому укладу, изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные изменения территориальной структуры расселения, существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель, а также источников чистой питьевой воды.

Среди внутренних вызовов называется отсутствие стабильного роста численности населения на фоне его неуклонного старения, а также сокращение доли его экономически активной части. Кроме того, среди проблем есть концентрация населения и экономической активности в крупнейших агломерациях страны, устойчивые межрегиональные различия в социально-экономическом развитии России и низкая инфраструктурная обустроенность территории.

В связи с этим, в проекте Стратегии предлагается формирование "глобально конкурентоспособных макрорегионов осуществляющих долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества, обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов, и способствующих встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей".