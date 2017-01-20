08:32, 20 января 2017

На юго-востоке Москвы в ходе дорожного конфликта водитель открыл стрельбу

Теги:  стрельба  Происшествие  москва

На юго-востоке Москвы водитель во время дорожного конфликта обстрелял автомобиль оппонента. В результате инцидента никто не пострадал.

В Москве неизвестный обстрелял машину в ходе дорожного конфликта. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте около станции метро "Текстильщики", передает ТАСС.

Стрелявший скрылся на автомобиле Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, в ходе стрельбы никто не пострадал. В городе для поиска злоумышленника введен план "Перехват".

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