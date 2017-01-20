В Москве на улице трое в масках избили девятилетнего ребенка
Теги: избиение Происшествие москва ребенок
На юго-востоке Москвы трое в масках напали на девятилетнего мальчика. Ребенку нанесли несколько ударов.
Во дворе одного из домов на Волгоградском проспекте трое злоумышленников избили девятилетнего мальчика. Как пишет Life, инцидент произошел в четверг около семи часов вечера.
После избиения ребенку потребовалась медицинская помощь. Преступники с места инцидента скрылись.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители ведут поиски нападавших.
Читайте также:
На юго-востоке Москвы в ходе дорожного конфликта водитель открыл стрельбу