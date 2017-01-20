В Москве на улице трое в масках избили девятилетнего ребенка

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На юго-востоке Москвы трое в масках напали на девятилетнего мальчика. Ребенку нанесли несколько ударов.

Во дворе одного из домов на Волгоградском проспекте трое злоумышленников избили девятилетнего мальчика. Как пишет Life, инцидент произошел в четверг около семи часов вечера.

После избиения ребенку потребовалась медицинская помощь. Преступники с места инцидента скрылись.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители ведут поиски нападавших.

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