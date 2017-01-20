Песков: надеюсь, что Путин пойдет на новый президентский срок

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Дмитрий Песков надеется, что президент России Владимир Путин примет решение идти на следующий срок в 2018 году. Также пресс-секретарь отметил, что нашей стране пошло бы на пользу наличие серьезной оппозиции во время выборов главы государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин выставит свою кандидатуру на выборах главы государства 2018 года. Об этом он рассказал в интервью программе HARDtalk телеканала BBC.

"Как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок", - приводит слова Пескова Русская служба BBC.

Кроме того, он отметил, что России пошла бы на пользу серьезная конкуренция со стороны оппозиции во время избирательной кампании.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что пока не принял решения о своем участии в выборах президента России в 2018 году. Глава государства отметил, что для начала нужно будет посмотреть на ситуацию в стране и мире в целом.

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