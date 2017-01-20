В России сократилось число курильщиц

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Число курильщиц в России уменьшается. Согласно данным Росстата, курящих мужчин в России сейчас в четыре раза больше, чем женщин.

Число курящих женщин в России уменьшается. По данным Росстата, гендерный разрыв среди курильщиков в последние годы вырос на 2%. Так, на женскую часть населения приходится 20,5% всех курильщиков, а на мужскую — 79,5%. При этом, два года назад данные показали, что среди курильщиков было 22% женщин и 78% мужчин, пишет газета "Известия".

По словам члена Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктора Зыкова, снижается и общее количество курильщиков в стране. Социологические опросы показывают, что в 2016 году курил 31% взрослого населения, а это уже на 10% меньше, чем в 2010-м. Среди подростков в возрасте 13–15 лет распространенность курения снизилась почти в три раза по сравнению с 2004 годом.

Зыков добавил, что к сокращению количества никотинозависимых подростков и женщин привели запрет на рекламу табака, который вступил в силу в 2013 году, а также последующие ограничения торговли табачными изделиями. По его словам, борьба с табакокурением продолжится и в этом году. В частности, будут обезличены все сигаретные пачки, и на них появится номер "горячей линии" по отказу от табака. При этом, информация о вреде курения займет не менее половины площади обеих сторон упаковки.

Также из данных Росстата следует, что среди мужчин на 10% больше курильщиков, пристрастившихся к сигаретам в возрасте до 15 лет, чем среди женщин. Наибольшее количество курильщиков попали в зависимость в 15–20 лет. Из них 60,7% женщин и 64,8% - мужчин. Зыков объясняет это тем, что в возрасте 15–20 лет подростки уже хотят продемонстрировать самостоятельность и стараются казаться взрослыми.

Кроме того, с возрастом увеличивается количество женщин, попадающих в число курильщиков. Это можно объяснить, в частности, стремлением женщин влиться в рабочий коллектив после декретного отпуска. При этом мужчины, напротив, повзрослев, начинают отказываться от этой привычки.

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