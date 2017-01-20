После расстрела инкассатора в Химках возбуждено дело

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После нападения на инкассаторов в Химках возбуждено уголовное дело по статям "Убийство", "Разбой" и "Незаконный оборот оружия". К настоящему времени осмотр места происшествия завершен, проводятся мероприятия для установления и задержания преступника.

Уголовное дело сразу по трем статьям - Убийство", "Разбой" и "Незаконный оборот оружия" - возбуждено после нападения на инкассаторов в Химках. Как сообщили в СКР по Московской области, преступник скрылся, не сумев забрать деньги, передает ТАСС.

В настоящее время правоохранители завершили осмотр места происшествия, проводятся необходимые мероприятия для установления и задержания преступника.

Инцидент произошел в ночь на пятницу у торгового центра на Ленинградском шоссе. Инкассатор и сотрудник ЧОП были расстреляны неизвестным из ружья. В результате 38-летний сотрудник ЧОП скончался на месте, инкассатору удалось укрыться в безопасном месте с деньгами.

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