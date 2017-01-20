Самолет вернулся во "Внуково" из-за разгерметизации

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Лайнер Ту-134, выполнявший рейс Москва - Краснодар, вернулся в столичный аэропорт по причине разгерметизации. Экипаж воздушного судна принял такое решение после 40 минут полета. Отмечается, что самолет успешно приземлился во "Внуково".

Пассажирский самолет Ту-134, который летел рейсом из Москвы в Краснодар, был вынужден вернуться в аэропорт "Внуково" из-за разгерметизации. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на свой источник.

Лайнер вернулся обратно в столицу спустя 40 минут после взлета. Его посадка в московском аэропорту прошла благополучно.

В настоящее время выясняются все причины данного происшествия.

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