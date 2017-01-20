В полиции Мельбурна не считают наезд на толпу людей терактом

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В центре Мельбурна автомобиль въехал в толпу людей. Три человека погибли, в том числе ребенок, еще около 20 ранены. Очевидцы также сообщали о стрельбе. Место происшествия оцеплено. Водитель задержан. Руководство местной полиции заверило, что произошедшее не было терактом.

Все, что пока известно об этом молодом человеке: ему 26 лет и он уже имел дело с полицией. Очевидцы говорят – мужчина был просто неадекватен, не обращал ни на кого внимания и делал, что хотел. Сначала устроил дрифт на оживленном перекрестке, выкрикивая что-то из машины. Потом внезапно свернул на пешеходную улицу и протаранил толпу людей, передает "ТВ Центр".

"Люди кинулись врассыпную. Повсюду они просто взмывали в воздух. Кто-то стоял в оцепенении, кто-то плакал. Везде кровь! Это все быстро закончилось. Сразу же приехала полиция", - рассказал очевидец Марк.

Люди были ужасно напуганы. Многие пытались спрятаться в ближайших магазинах и кафе. В центре Мельбурна за считанные минуты собрались десятки полицейских. Преступник пытался от них отстреливаться, но стражи порядка оказались быстрее. Мужчина получил ранение в руку. После этого его удалось задержать.

Трое погибших, среди них ребенок. Больше 20 ранены. В том числе трехмесячный малыш, который вылетел из коляски. Все уже в больницах. В настоящее время австралийские врачи борются за жизни пострадавших. Состояние многих оценивается как критическое. Виновник трагедии тоже доставлен в госпиталь. Он получает медицинскую помощь под стражей. Параллельно следователи выясняют мотивы его поступка. Уже однозначно установлено - к терроризму произошедшее отношения не имеет.

"Мы пока еще выясняем подробности, но я могу точно сказать, что этот инцидент связан с тем, что произошло в районе Виндзор этим утром. Это не теракт. В Виндзоре устроили поножовщину. Один из участников - тот, кого мы сейчас задержали", - сообщил начальник отдела полиции Стюарт Бэйтсон.

Утром этого же дня ныне задержанный мужчина участвовал в местных разборках в одном из южных районов города. После того, как скандал там закончился, он сел в машину и силой посадил туда же свою знакомую. Они направились в центр Мельбурна, но по дороге женщина сбежала. После этого все и случилось. С обращением к жителям выступил мэр города.

"Сегодня я давал пресс-конференцию. И во время ее мы увидели огромное количество полицейских машин и вертолетов. Очень сложно поверить, что такие вещи могут происходить прямо рядом с тобой, в твоем городе. Мне искренне жаль, что люди погибли, что так много раненых. Я призываю людей скорее вернуться домой и постараться успокоиться", - сказал он.

Сейчас улица, где все произошло, оцеплена полицией. Стражи порядка просят не приезжать в этот район города и не мешать расследованию.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".