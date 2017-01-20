В квартире на северо-востоке Москвы зарезали 69-летнего мужчину

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На северо-востоке Москвы найден мертвым 69-летний мужчина. Тело с колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире.

В одной из квартир на северо-востоке столицы найдено тело пожилого мужчины. Инцидент произошел на улице Стромынка, передает АГН "Москва".

"Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 69-летнего мужчины с колото-резаными ранениями", - сообщили в правоохранительных органах.

Смерть москвича наступила примерно за час до приезда полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются, тело направлено в морг на исследование.

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