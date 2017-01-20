Чубайс: на форуме в Давосе царит ощущение ужаса

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По словам главы "Роснано", ощущение ужаса присутствует у большинства участников ВЭФ. Он отметил, что подобная обстановка в Швейцарии наблюдалась лишь в 2009 году во время мирового финансового кризиса.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс отметил, что у абсолютного большинства участников Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе ощущается ужас. Об этом он рассказал в интервью Business FM.

"Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса - это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы", - сказал Чубайс.

По его словам, подобную обстановку на швейцарском форуме он наблюдал только один раз в 2009 году, когда разворачивался мировой финансовый кризис. Чубайс добавил, что нынешнюю ситуацию лучше всего отражает выступление в Давосе главы КНР Си Цзиньпина, которое стало "одой рыночной экономике" и последовавшее за ним интервью избранного президента США Дональда Трампа о том, что Америку все обижают, и он будет повышать пошлины.

ВЭФ проходит с 17 по 20 января в Давосе. Российскую делегацию на нем возглавляет первый вице-премьер Игорь Шувалов.

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