Трамп подпишет несколько важных указов в первый день работы

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В Вашингтоне идут последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа. Безопасность церемонии будут обеспечивать восемь тысяч полицейских и бойцов национальной гвардии. Сам избранный президент намерен как можно быстрее приступить к работе и уже в свой первый день подпишет некоторые важные указы.

В пятницу Дональд Трамп официально станет 45-ым президентом США. Инаугурация пройдёт в Вашингтоне, где заканчиваются последние приготовления к церемонии. Новый хозяин Белого Дома приступит к своим обязанностям незамедлительно. Сообщается, что уже в пятницу Трамп подпишет первые исполнительные указы и отменит ряд решений Барака Обамы, передает "ТВ Центр".

Однако противники республиканца не сдаются и собирают многотысячные акции протеста. "Нет нацистскому режиму!", "Нет диктатуре Трампа и Пенса!" - такие плакаты можно увидеть на улицах Нью-Йорка. Во главе марша мэр города Билл де Блазио, который является давним оппонентом Трампа, особенно по вопросам миграции. За ним идут всемирно известные артисты, в частности, актёры Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало и певица Шер. Все они призывают к сопротивлению политике Трампа.

Сам избранный президент прибыл в столицу за сутки до начала церемонии инаугурации. Первым делом он вместе с избранным вице-президентом Майклом Пенсом посетил Арлингтонское кладбище, чтобы отдать дань памяти ветеранам вооружённых сил США. Будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спейсер сообщил, что Трамп вносит последние коррективы в свою инаугурационную речь, которую избранный президент написал самостоятельно.

Первый визит после вступления в должность Трамп собирается нанести в штаб-квартиру ЦРУ, чтобы поддержать кандидатуру Майкла Помпео, которого он выдвинул на должность главы ведомства. Администрация Трампа уже практически сформирована. На ужине накануне дня инаугурации, избранный президент поддержал и своего зятя, которого назначил своим советником.

"Я хочу поблагодарить всех. У нас впереди четыре невероятных года. Это будет нечто особенное. Здесь, на приеме есть особые люди - это моя дочь Иванка и я, в своем роде, краду у неё мужа. Если он не сможет наладить мир на Ближнем Востоке, то никто не сможет. Всю жизнь я слышал, что это самая сложная проблема в мире, но я уверен, что Джаред проделает отличную работу", - сказал Трамп.

Безопасность в ходе церемонии инаугурации будут обеспечивать более трех тысяч полицейских. Кроме того, в Вашингтон дополнительно стянуты пять тысяч бойцов национальной гвардии. Мероприятия будут масштабными, но всё же скромнее, чем у предшественников.

Дональд Трамп намерен как можно скорее приступить к работе. Вице-президент Майкл Пенс сообщил, что подготовлено уже около 200 указов и уже в свой первый день работы избранный президент подпишет некоторые из них, которые будут наиболее важными. Среди них будут и те, что отменяют указы Барака Обамы.

Прямо перед инаугурацией уходящий и новый президенты проведут короткую встречу в Белом доме. По традиции Барак Обама оставит в Овальном кабинете своему приемнику записку с напутствиями. А пока он опубликовал своё прощальное письмо, в котором написал, что Америка - это не проект какого-то одного человека, а слово "мы".

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".