В Киеве националисты подрались с полицией

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В Киеве марш националистов перерос в столкновения с правоохранителями. Демонстрацию радикалы проводили по случаю очередной годовщины гибели активистов на Майдане. Молодые люди жгли файеры и автомобильные покрышки. Выкрикивали недовольства действующей властью.

Наступает ночь. Радикалы просыпаются. Недовольные нынешней властью националисты из "ОУН", запрещенного в России "Правого сектора" и "Белого молота" - в общей сложности около 100 человек - блокируют одну из центральных улиц Киева, передает "ТВ Центр".

Спокойно отметить годовщину гибели активистов в беспорядках 2014 года не получилось. На требования полицейских вести себя мирно и не нарушать общественный порядок молодчики начали поджигать автомобильные покрышки. Завязалась потасовка, вылившаяся в драку с силовиками.

Столкновение хоть и было шумным, обошлось без жертв и длилось недолго. Буквально за несколько минут сотрудники отрядов специального назначения вытеснили толпу с Грушевского.

Исполнив гимн Незалежной, радикалы отправились на Майдан, где до утра по очереди выступали с критикой действующей власти. Которая, впрочем, и сама признает - проблемы есть. МВФ, жалуется в интервью местным журналистам министр социальной политики Украины Андрей Рева, в обмен на очередной, четвертый транш требует разобраться с пенсионерами.

"На самом деле, фонд ничего заоблачного не требует. Он же не благотворительная организация. Но он должен иметь гарантии, что эти деньги вернутся и обращает наше внимание на те системные проблемные моменты, которые у нас есть. Сегодня наибольший из них - дефицит Пенсионного фонда", - рассказал Рева.

Вопрос Рева прошел "на мягких лапах". На самом деле, ситуация катастрофическая. Еще в декабре 2016 года глава правительства Гройсман заявил: популисты (видимо, имел в виду Порошенко) довели страну до "пенсионного обнищания". К концу прошлого года дефицит фонда достиг 150 миллиардов гривен. Это двадцать процентов от годового бюджета. Впрочем, украинский канал ICTV тему нашел забавной и готовит к эфиру юмористическое скетч-шоу "На троих".

Только шутки вряд ли помогут исправить положение дел. Несмотря на заверения Степана Кубива, министра экономического развития и торговли, якобы Украина выполнила все требования МВФ - транш в размере 1,3 миллиардов долларов, о нем шла речь в конце прошло года, - отложили. Президент Порошенко старается мыслить позитивно. Деньги, уверен он, поступят в ближайшие недели.

Михаил Шекоян, Виталий Марченко, "ТВ Центр".