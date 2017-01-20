Лавров отметил позитивные подвижки в сирийском урегулировании

Теги: лавров Сирийский конфликт переговоры

В вопросе сирийского урегулирования наметились позитивные подвижки. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая политические консультации стран-членов ШОС. Как указал глава МИД, переговоры в Астане должны стать важным вкладом в разрешение кризиса.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил позитивные подвижки в урегулировании сирийского кризиса, передает "ТВ Центр". По его словам, переговоры в Астане, где встретятся представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции, должны стать важным вкладом в разрешение кризиса. Все участники согласны, что другого пути, кроме как политико-дипломатического урегулирования ситуации, нет.

Также Лавров отметил, что в этом году многое в мировых делах будет зависеть от того, какую позицию займет новая администрация США.

"Хотелось бы надеяться, что наши партнеры откажутся от односторонних узкокорыстных подходов к ключевым вопросам международной повестки дня. Конечно, мы обратили внимание на предвыборные заявления Дональда Трампа. В том числе о готовности и решимости к совместной борьбе с ИГИЛ. Россия, об этом неоднократно говорил президент Путин, готова пройти свою часть пути, чтобы перевести диалог с Вашингтоном в конструктивное русло, прежде всего, в целях поиска эффективных ответов на вызовы терроризма", - заявил Лавров.